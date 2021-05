Patriota espera crescer na região com vinda de Bolsonaro

O Patriota realizou sua convenção nacional hoje e recebeu a filiação do senador Flávio Bolsonaro, indicando a vinda do pai dele e presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente do partido em Americana, o empresário Cláudio Gil, espera a vinda de muitos filiados depois de confirmada a vinda de Bolsonaro para a legenda. O partido tem como plano lançar candidato a deputado na cidade o ex-vereador Welington Rezende, que foi candidato a vice prefeito na chapa de Giovana Fortunato em 2020.

CORÁ ANIMADO– Já em Santa Bárbara d’Oeste, o partido tem o vereador Felipe Corá, o mais bolsonarista político com cargo da região hoje. Logo no começo do ano, Corá já disse que vai por seu nome para a disputa de deputado estadual no ano que vem. Antenado com os bolsonaristas de Brasília, Corá terá apoio para ser um dos nomes da família no ano que vem. Candidato a deputado federal, a região ainda não tem, apenas com alguns acordos informais, locais e regionais para o ano que vem.

Após a convenção e a filiação de Flávio, o partido espera para as próximas semanas a filiação de Bolsonaro pai.