Patrícia Cavicchioli vai comandar Conselho de Educação

A diretora do Sindicato dos Servidores de Americana Patrícia Oliva Cavicchioli irá assumir a presidência do CMEA (Conselho Municipal de Educação). Os trabalhos começam a partir da próxima segunda, dia 25 de janeiro. Ela esteve ontem, dia 20, reunida com o secretário de Educação Vinicius Ghizini e com a secretária adjunta Evelene Ponce para tratar de projetos ligados à Educação e ao futuro da Pasta.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O CMEA é um instrumento de assessoramento das discussões básicas sobre a Educação no município. É um mecanismo de mediação entre a sociedade e o poder público, espaço no qual deve acontecer a articulação e negociação de demandas sociais pela garantia do direito à Educação escolar de qualidade. A presidência do Conselho era ocupada por Maricy, que por conta de projetos pessoais solicitou o desligamento.

O presidente do Sindicato Toninho Forti comemorou a entrada de Patrícia no comando do conselho: “Meus parabéns para a Patrícia! Sei bem de sua desenvoltura e aptidão para a função. Um orgulho para o Sindicato, que foi quem a indicou para esta posição, e claro, para todos os Professores da rede municipal. Enfim Temos uma Educadora na presidência do Conselho! Uma grande conquista”.