Patricia Abravanel sobe na coroa do Cristo Redentor no Vem Pra Cá

No Vem Pra Cá desta sexta-feira, 06 de agosto, Patricia Abravanel, Gabriel Cartolano e equipe celebram o programa no ar de número 100. Para comemorar este dia, Patricia Abravanel faz uma visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Construído de 1926 a 1931, o monumento é todo feito em pedra sabão e tem mais de 30 metros de altura. Patricia teve a oportunidade de conhecer toda a estrutura que sustenta o Cristo, subir em seus braços e ainda pela primeira vez na TV, subir no topo, na coroa do Cristo Redentor. “É indescritível a emoção em estar no Cristo Redentor, uma oportunidade de se conectar com Deus através da fé e da esperança”, afirma a apresentadora.

