Patrão novinho cai pra GM no Romano

Agentes da GM/ Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste detiveram um rapaz de 18 anos apontado como um dos chefes do tráfico na região do Conj Hab Roberto Romano.

P.L.G.H, 18 anos, foi detido na tarde desta quinta-feira pela equipe Apoio Tático da GMC de Santa Bárbara. “Pablinho” estava com uma Prisão Preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara expedida em 27/03/2020. A prisão foi decretada após investigação desencadeada pelos policiais da DIG de Americana em um crime de Tentativa de Latrocinio que culminou com a representação da Autoridade Policial, Dr. José Donizeti de Melo, pela medida cautelar. O douto juízo daquela comarca acatou a representação do Delegado de Polícia e expediu o referido Mandado de Prisão Preventiva. PABLINHO foi identificado e qualificado em um latrocínio tentado que ocorreu em Santa Bárbara, no bairro Parque Rochelli, em 03/03/2020 a um depósito de bebidas. Juntamente com seu comparsa que já havia sido preso em 18/04/2020, PABLINHO roubou o estabelecimento comercial e fugiu com o proprietário do comércio rendido e amarrado em seu próprio veículo. Durante a fuga, o proprietário do depósito de bebidas conseguiu sair do carro mas foi alvejado por um tiro disparado pelos assaltantes que estavam armados. PABLINHO é um assaltante violento, perigoso e inconsequente, também possuindo antecedentes por Tráfico de Drogas. Com a prisão de hoje, PABLINHO foi submetido a exame cautelar e posteriormente transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde ficará a disposição do Poder Judiciário.