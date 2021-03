PAT traz 142 vagas esta segunda

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana está com 142 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, no link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT”.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE Ajudante de Obras – vaga temporária 10 Ajudante de tecelão 1 Analista de Departamento Pessoal 1 Auxiliar de mecânico 1 Balconista – Papelaria 2 Caldeireiro industrial – contrato intermitente, disponibilidade para viagens 46 Carpinteiro 1 Carpinteiro – vaga temporária 4 Conferente de mercadoria 2 Cortador de tecidos 1 Costureira – cortinas 3 Encanador industrial 1 Encanador tubista 1 Faxineiro 1 Mecânico de autos 1 Mecânico montador 1 Motorista entregador – Gás e Água 1 Operador de empilhadeira 2 Pedreiro – Auxiliar de Engenharia 1 Pedreiro – vaga temporária 4 Representante comercial – área alimentícia 1 Serralheiro industrial 1 Servente 1 Soldador – contrato intermitente, disponibilidade para viagens 46 Soldador industrial 1 Técnico instrumentista – calibrar, retirar e instalar transmissores – vaga temporária 15 Urdidor 1 Vendedor externo 1