PAT Sumaré tem novas vagas de emprego

A unidade Sumaré do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) está com novas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para técnico de cabeamento de rede e infraestrutura (2 vagas) e para técnico eletricista e de infraestrutura (2 vagas).

Os interessados devem ter Ensino Médio completo, experiência de dois anos na função, e carteira de habilitação na categoria “B”. Nesse período de pandemia, para evitar aglomerações e prevenir o contágio pelo coronavírus, o PAT está recebendo currículos apenas por e-mail ([email protected]).

Para mais informações, o número de telefone do PAT Sumaré é o (19) 3399-5638.