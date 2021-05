PAT Sumaré tem novas vagas de emprego

A unidade do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) em Sumaré está com vagas de emprego abertas para preenchimento imediato. Os interessados com perfil para as oportunidades devem enviar os currículos até a próxima sexta-feira (dia 21), exclusivamente por e-mail: [email protected]

Órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Sumaré, o PAT está localizado no Jardim Nova Veneza. Por conta da pandemia, realiza atendimento remoto a fim de evitar aglomerações e prevenir o contágio pelo coronavírus. Para informações, o telefone é (19) 3399-5638.

Vagas:

– Instalador de Rede (4 vagas), validade até 21/05. Ensino técnico (especialização profissional em Informática; TI; Telecomunicações; Infraestrutura nível hierárquico: especialista). Carteira de habilitação categoria “B”.

– Pintor de Equipamentos e Máquinas (1 vaga), validade até 21/05. Ensino fundamental e cursos na área, seis messes de experiência na função, carteira de habilitação categoria “B”.