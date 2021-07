PAT Sumaré está com diversas vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com diversas vagas de emprego em diversas áreas disponíveis no sistema local. Os candidatos com perfil para as oportunidades devem encaminhar os currículos por e-mail ([email protected]) até a data de vencimento. Para mais informações, o contato deve ser feito por telefone: (19) 3399-5638. Confira:

Validade até 6 de agosto:

– 2 vagas para Marceneiro e Carpinteiro: Ter um ano de experiência e ensino fundamental completo.

– 1 vaga de Auxiliar de Recursos Humanos: Ter experiência com rotinas de administração de pessoal de, no mínimo, de seis meses, ensino superior completo ou cursando Gestão de RH/ Administração de Empresas.

– 9 vagas de Líder de Setor.

– 2 vagas de Frente de Caixa.

– 3 vagas para loja (mercearia).

– 1 vaga para depósito.

– 2 vagas para Setor de Frios.

– 1 vaga para Hortifruit: Liderar a equipe de colaboradores do setor, fazer a gestão de pessoas: entrevistar colaboradores, fazer escalas, treinar, delegar tarefas, acompanhar a produtividade e o atendimento ao cliente, etc, possuir ensino superior em Administração de Empresas ou cursos relacionados. Experiência de seis meses.

– 4 vagas de Auxiliar de Informática: Ter experiência na carteira com manutenção de hardware e software, manutenção de redes, suporte ao usuário. Ensino Superior ou técnico na área de informática.

– 1 vaga de cartazista: Ter experiência de seis meses na carteira com elaboração de cartazes e faixas manualmente. Ensino médio completo.

– 1 vaga de auxiliar de manuntenção: Ter experiência na carteira de seis meses com elétrica. Ensino médio completo e curso técnico em elétrica ou cursos relacionados.

– 2 vagas de Líder de Setor (Prevenção de Perdas): Ter experiência em carteira de um ano como líder de setor ou encarregado na área de prevenção de Perdas e/ ou segurança, preferencialmente em comércio. Superior completo ou cursando.