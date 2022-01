PAT Sumaré está com diversas vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com diversas vagas de emprego em diversas áreas disponíveis no sistema local. Os candidatos com perfil para as oportunidades devem encaminhar os currículos por e-mail ([email protected]) até a data de vencimento. Para todas as vagas é preciso possuir experiência. Para mais informações, o contato deve ser feito pelo telefone (19) 3399-5638. Confira:

Validade até 7 de janeiro: