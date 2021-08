PAT Sumaré atualiza vagas de emprego

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador – de Sumaré está com diversas vagas de emprego disponíveis no sistema local. Os candidatos com perfil para as oportunidades devem encaminhar os currículos por e-mail ([email protected]) até sexta-feira, dia 13. Para mais informações, o contato deve ser feito por telefone: (19) 3399-5638.

Confira:

• Auxiliar de Apoio Administrativo (televendas) – Ensino médio completo;

• Auxiliar de Informática – Superior completo ou cursando na área de Informática;

• Auxiliar de Manutenção – Ensino médio completo, curso de Elétrica ou similar e curso de NR-10;

• Auxiliar de Recursos Humanos – Superior completo em Gestão de RH ou Administração;

• Líder de Setor (loja/mercearia) – Superior completo ou cursando;

• Líder de Setor (frios) – Superior completo ou cursando;

• Líder de Setor (prevenção de perdas) – Superior completo ou cursando;

• Líder de Setor (cafeteria) – Superior completo ou cursando;

• Nutricionista – Superior completo em Nutrição com CRN ativo;

• Operador de Empilhadeira – Ensino médio completo e curso de empilhadeira em dia (válido por dois anos);

• Auxiliar de Trocas – Ensino Médio completo;

• Conferente de Datas – Ensino médio completo.