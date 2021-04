PAT Sumaré anuncia mais de 50 vagas de emprego

A unidade do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) em Sumaré está com mais de 50 vagas abertas. São oportunidades disponibilizadas por empresa da cidade para início imediato. Os interessados com perfil para as vagas devem enviar os currículos até a próxima quinta-feira, 6 de maio, exclusivamente por e-mail: [email protected]

Órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Sumaré, o PAT está localizado no Jardim Nova Veneza. Por conta da pandemia, realiza atendimento remoto a fim de evitar aglomerações e prevenir o contágio pelo coronavírus. Para informações, o telefone é (19) 3399-5638.

Vagas (até 06/05/21):

-Ajudante geral (10 vagas);

-Apontador (2 vagas);

-Auxiliar de enfermagem do trabalho (1 vaga);

-Auxiliar de limpeza (1 vaga);

-Auxiliar de topografia (2 vagas);

-Carpinteiro (1 vaga);

-Eletricista (1 vaga);

-Eletricista de máquina/veículos (1 vaga);

-Gredista (2 vagas);

-Lubrificador (1 vaga);

-Motorista/categoria “B” (1 vaga);

-Motorista/caminhão basculante (6 vagas);

-Motorista/ônibus (1 vaga);

-Motorista/caminhão pipa (2 vagas);

-Operador trator (3 vagas);

-Operador de fresa (1 vaga);

-Operador de serra clipper (1 vaga);

-Operador de bobcat pavimentação (1 vaga);

-Operador de pá carregadeira (1 vaga);

-Operador de retroescavadeira (1 vaga);

-Operador de rolo (4 vagas);

-Operador de rolo de pavimentação (2 vagas);

-Operador de trator agrícola (3 vagas);

-Operador de vibroacabadora (1 vaga);

-Pedreiro (1 vaga);

-Rasteleiro (3 vagas);

-Sinaleiro/ajudante (4 vagas);

-Soldador (1 vaga).