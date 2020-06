PAT disponibiliza 76 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana está com 76 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, www.americana.sp.gov.br, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

Após o cadastro, caso o perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe à empresa analisar e convocar para entrevista.

O cadastro e encaminhamento do currículo está sendo realizado exclusivamente por meio do site da Prefeitura de Americana.

Vagas para cadastro no site:

– Ajudante de cozinha (restaurante) – 1

– Amostrista têxtil – 2

– Assistente de vendas (possuir superior completo e experiência na área têxtil) – 1

– Auxiliar de lavanderia hospitalar (vaga temporária) – 8

– Auxiliar de limpeza – 1

– Auxiliar de limpeza (tecelagem) – 1

– Auxiliar de limpeza hospitalar – vaga temporária – 15

– Auxiliar de limpeza/Copeira – 1

– Caldeireiro de chapas – 1

– Chefe de turno/fiação (possuir Técnico ou Superior Tecnologia Têxtil) – 1

– Contramestre – tear Leonardo (Vamatex) – 1

– Cozinheiro de restaurante – 1

– Eletricista predial (possuir NR10) – 1

– Encanador predial – 3

– Líder de sala de pano – 1

– Mecânico diesel – 1

– Mecânico manutenção de tear circular – 1

– Montador de painel elétrico – 1

– Motorista carreteiro (bitrem e rodotrem) – 1

– Operador de pá carregadeira – 20

– Promotor de vendas – 2

– Revisor de tecido – 2

– Serralheiro de esquadria de alumínio – 1

– Servente de Obras – 1

– Soldador (Exp. em solda eletrodo revestido/ instalação de calhas) – 1

– Soldador (Mig, Tig e Eletrodo) – 1

– Técnico de manutenção projetista (experiência em AutoCad) – 1

– Técnico em eletromecânico (possuir Senai e curso NR 10) – 1

– Técnico em manutenção/ instalação de piscinas – 1

– Vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

– Auxiliar de limpeza hospitalar – 2