PAT disponibiliza 66 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana está com 66 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, www.americana.sp.gov.br, acessar o link “PAT – cadastro currículo”, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer as vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

Após o cadastro, caso o perfil profissional corresponda aos critérios da vaga, o currículo virtual é encaminhado pelo sistema ao empregador e cabe à empresa analisar e convocar para entrevista.

O cadastro e encaminhamento do currículo está sendo realizado exclusivamente por meio do site da Prefeitura de Americana.

Vagas para cadastro no site:

Acabador de mármore e granito – 5

Ajudante de produção – 1

Analista fiscal – 1

Auxiliar de contabilidade – 2

Auxiliar de escrita fiscal – 2

Encanador predial – 3

Encarregado de escrita fiscal – 1

Faxineiro – 3

Mecânico de manutenção de máquinas têxteis – 1

Mecânico diesel – 1

Mecânico manutenção de tear circular – 1

Mecânico montador – 1

Montador de painel elétrico – 1

Motorista carreteiro – 3

Oficial de manutenção civil (vaga temporária) – 1

Operador de pá carregadeira – 20

Pedreiro (vaga temporária) – 4

Pintor de obras (vaga temporária) – 3

Rebobinador de motores elétricos AC/DC – 1

Servente de obras (vaga temporária) – 6

Soldador termoplástico solda PP/PEAD/PVC – 2

Técnico em manutenção / instalação de piscinas – 1

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

Auxiliar de limpeza hospitalar – 2