PAT disponibiliza 228 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 228 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site

www.americana.sp.gov.br/vagaspat e acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” para preencher os dados.

O cadastro e o encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente através do site da prefeitura.

Confira as funções e o número de vagas disponíveis para cadastro no site:

Açougueiro Júnior – 1 vaga

Ajudante de Pintor – 1

Ajudante Geral – 9

Ajustador Mecânico – 1

Assistente Administrativo – Estágio – 1

Auxiliar de Almoxarife – Estágio – 1

Auxiliar de Laminação – 5

Auxiliar de Produção – 30

Auxiliar de Recursos Humanos – Estágio – 1

Balconista de Açougue – 1

Carpinteiro – 5

Churrasqueiro – 1

Contramestre – 1

Controlador de Acesso – 3

Costureira – 3

Encarregado de Equipe de Limpeza – 1

Estagio – Engenharia Civil – 1

Expedidor – Tecidos – 1

Farmacêutico – 1

Faxineiro – 5

Fresador – 1

Fresador Mecânico – 1

Laboratorista – Lavanderia – 1

Lavador – Lavanderia – 1

Lavador de Veículos de Grande Porte – 3

Leiturista/Entregador – 1

Limpador de Vidros – 1

Manicure e Pedicure – 4

Mecânico de Diesel – Caminhões e Máquinas Pesadas – 1

Mecânico de Máquina de Costura – 1

Meio Oficial de Serralheiro – 5

Mestre de Obras – 1

Montador de Painéis de Comando – 1

Montador Eletricista – 3

Motorista de Ônibus – 1

Motorista de ônibus ou Micro – Ônibus – 1

Motorista Truck – 1

Nail Designer – 1

Operador de Caminhão Fora de Estrada – 1

Operador de Loja – 50

Operador de Roçadeira – 8

Operador de Tinturaria – 5

Pedreiro – 6

Pesador de Corantes e Produtos Químicos – 1

Pintor de Móveis – 1

Pintor Industrial – 1

Revisor de Tecidos – 6

Secretária – 1

Serralheiro – 2

Servente de Obras – 5

Soldador – 14

Tecelão – 3

Técnico em Equipamentos Biomédicos – 1

Técnico em Telecomunicações – 1

Torneiro Mecânico – Ferramenteiro – 1

Vendedor Interno – 3

Vagas disponibilizadas para Pessoa com Deficiência – PCD

Auxiliar de Manutenção Predial – NR33 e NR35 – 1 vaga

Operador de Caixa – 5

Repositor de Mercadorias – 10