Pastor Oseias de Sumaré deve ser nome forte a estadual

O pastor Oseias de Madureira, que tem como base o trabalho feito em Sumaré, deve ser nome forte da igreja Assembleia de Deus Madureira para deputado estadual em 2022. O deputado federal ligado à igreja é Cezinha de Madureira, que deve vir para a reeleição.

A depender dos resultados alcançados em 2014 e 2018, as chances de Oseias são altas. O grupo da igreja elegeu o pastor Dilmo em 2014 (não foi mais candidato) e em 2018 elegeu Alex de Madureira (que deixou o grupo mas manteve o nome e tende a buscar um novo mandato). Oseias poderá ter que enfrentar o ‘problema Alex’, mas as igrejas devem estar fechadas com ele para 2022.

DALBEN DE NOVO– O deputado estadual e pai do prefeito Luiz Dirceu Dalben/PL vem para a reeleição mas não deverá enfrentar tantos problemas com a candidatura de Oseias, que buscará os votos em todo o estado, mas a luz amarela pode ser acesa caso a candidatura atraia bastante gente da cidade.