Pastor Miguel traz deputados e anuncia verbas que somam R$800 mil

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) reuniu-se nesta segunda-feira (31) com o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito Odir Demarchi (PL), o deputado estadual Carlos Cezar (PSB) e o deputado federal Jefferson Campos (PSB-SP), para o anúncio oficial de verbas de R$ 300 mil e de R$ 500 mil para investimentos nas áreas de infraestrutura e saúde do município, além da destinação de um ônibus escolar para a rede pública de ensino da cidade. Os recursos são provenientes de emendas dos parlamentares no orçamento do estado e da União.

A verba enviada por intermédio do deputado estadual Carlos Cezar, de R$ 500 mil, deverá ser empregada em obras de infraestrutura. Além do recurso financeiro, o parlamentar também destinou a Americana um novo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de educação. Já o deputado federal Jefferson Campos anunciou uma verba de R$ 300 mil destinados ao custeio da saúde pública municipal.

“Vejo esses recursos como uma resposta positiva do nosso trabalho. Temos nos empenhado e a resposta está aí. É Americana ganhando”, destacou o vereador Pastor Miguel, autor das solicitações de recursos junto aos deputados.

“Gostaria de agradecer em nome do povo de Americana aos deputados por essas emendas parlamentares que estão sendo destinadas à nossa cidade”, comentou o prefeito Chico Sardelli.

Também participaram do anúncio das emendas parlamentares o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), e o superintendente regional da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Fábio Feltrin.