Pastor Miguel recua e retira assinatura da CEI da Saúde

A luta por assinaturas para instaurar a CEI da Saúde na Câmara de Americana deve ter uma reviravolta nos próximos dias. Isso porque um dos 5 vereadores que já haviam assinado o documento, o vereador Pasto Miguel (Republicanos), protocolou um documento na Câmara retirando sua assinatura.

No documento, protocolado no final da tarde desta sexta-feira, diz que se caso o autor da CEI, vereador Gualter Amado (Republicanos) conseguisse as assinaturas suficientes para a instauração da CEI, a assinatura dele deveria ser considerada como retirada. No documento, que é público, Pastor Miguel afirma que o caso já está no Ministério Público, órgão de deve seguir com as investigações.

FECHANDO QUESTÃO. Diante da situação, a ex-vereadora Maria Giovana, presidente do PDT Americana, acabou de publicar em suas redes sociais que o partido fechou questão quanto a assinatura da CEI, o que significa que a vereadora Leonora do Postinho (PDT), que até então não havia assinado, terá que assinar o documento. O outro vereador do PDT, Dr. Daniel, já assinou.

Já o vereador Gualter Amado afirmou que o Republicanos, mesmo partido também do Pastor Miguel, também fechará questão quanto ao assunto. Nessa caso, Pastor Miguel deverá também manter sua assinatura no documento, tornando em vão a manobra de retirada realizada nesta sexta.

Com isso, Gualter terá 6 assinaturas, restando apenas uma para iniciar a investigação na Saúde de Americana.