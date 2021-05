Pastor Miguel quer lombofaixa na Campos Salles e Nathália novo semáforo

Pastor Miguel pede a instalação de lombofaixa na Avenida Campos Salles

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede a implantação de uma lombofaixa na Avenida Campos Salles, no Jardim Girassol.

Segundo o parlamentar, comerciantes e frequentadores de estabelecimentos comerciais localizados na avenida solicitaram a instalação de uma faixa elevada para a travessia de pedestres nas proximidades da Rua Gonçalves Dias, tido por eles como um dos trechos de maior movimentação na extensão da via.

“Em virtude da alta de velocidade em que trafegam os motoristas, os pedestres relataram a dificuldade na travessia da via. Em visita pelo local constatamos os problemas citados e, embora existam semáforos e faixas de pedestres, ainda assim é perigoso transitar ali, principalmente a pé”, destaca Pastor Miguel, que visitou o local acompanhado pelo secretário adjunto Pedro Peol, responsável pela Unidade de Trânsito.

Nathália Camargo pede instalação de semáforo e melhorias em área de lazer do São Luiz

A vereadora Nathália Camargo (Avante) visitou a região do São Luiz com o secretário adjunto de transportes e sistema viário (Utransv), Pedro Peol, para apresentar demandas do bairro à prefeitura.

Durante a visita, Nathália apresentou ao secretário todos os pontos em que são necessárias intervenções de sinalização e solicitou a instalação de semáforo no cruzamento da rua João Santarosa com a Rua José Grassi, no entorno da área de lazer Oswaldo Elias. O secretário se colocou à disposição para colaborar no que for possível e acompanhar os próximos encaminhamentos. “Hoje existe um grande fluxo de veículos no bairro São Luiz, principalmente neste trecho próximo à área de lazer, e a falta de sinalização facilita a ocorrência de acidentes no local”, comentou.

Outro assunto abordado foram melhorias na área de lazer, como reforma e manutenção dos banheiros. Os serviços já haviam sido solicitados pela parlamentar em indicação protocolada na Câmara no mês de janeiro. “Na próxima semana estaremos realizando uma reunião com todos os envolvidos e com o secretário adjunto de obras e trânsito para discutir a realização dessas melhorias”, concluiu Nathália.