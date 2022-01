Pastor Miguel pede melhorias na Estrada da Servidão

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que requer informações e providências sobre a Estrada da Servidão Bom Recreio, localizada no Loteamento Industrial.

No documento, o parlamentar cita que motoristas reivindicam melhorias no local. “Em visita pudemos notar o grande fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico, uma vez que a estrada é utilizada como acesso, interligando a Avenida Nossa Senhora de Fátima ao bairro Mirandola”, detalha.

Segundo Pastor Miguel, além do estreitamento e diversos buracos existentes, em virtude da mão dupla motoristas relatam a dificuldade encontrada quando veículos de grande porte se aproximam, sendo necessária a parada para posteriormente dar continuidade à travessia.

O vereador questiona se a prefeitura tem conhecimento da situação, se são necessárias desapropriações de gleba para um possível alargamento da rua e qual o custo aproximado de tal serviço. Também questiona quem são os responsáveis pela limpeza e capinação no entorno da via– se prefeitura ou proprietários.

Pastor Miguel questiona ainda, caso a responsabilidade pelos serviços seja de proprietários, se existem notificações e multas aplicadas pelo município. “É notória a preparação do solo para a implantação de um grande empreendimento no local”, acrescenta o vereador, perguntando se haverá contrapartida do loteador em relação à benfeitorias na Estrada da Servidão Bom Recreio.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária desta quinta-feira (27).