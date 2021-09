Pastor Miguel pede asfalto em rua do Boer e Gualter, atendimento pediátrico no HM

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede ao Poder Executivo a continuidade na pavimentação asfáltica na Rua Integridade, no trecho entre a ruas Admiração e Fidelidade, no Jardim Boer. No documento, o parlamentar destaca que moradores do bairro e motoristas que transitam pelas imediações solicitaram a benfeitoria como forma de contribuir para o fluxo do trânsito naquela região. Atualmente, quem dirige pela Rua Integridade em direção à Rodovia Anhanguera, por exemplo, é obrigado a mudar o trajeto acessando a Rua da Admiração, justamente por falta de asfalto no trecho especificado.

“Fora este problema, o pó e a falta de cuidado com o local geram constrangimentos aos moradores próximos, principalmente quanto à limpeza, ao descarte irregular de materiais e surgimento de insetos e animais peçonhentos”, frisa Pastor Miguel. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (23) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Gualter questiona local de atendimento pediátrico no HM

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre o atendimento pediátrico prestado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. No documento, o parlamentar relata que em visita de fiscalização ao hospital esteve no setor de pediatria, onde conversou com médicos e pacientes que teriam se queixado das instalações da ala. Segundo Gualter, o local de atendimento não estaria adequado a atender a população.

“Americana já foi referência na pediatria através do antigo Hospital André Luiz. Atualmente sabemos que a demanda de UTI vem sendo atendida pelo Hospital São Francisco, mas não podemos admitir que os atendimentos no HM sejam realizados em condições precárias”, afirma o autor. No requerimento, Gualter questiona se existe projeto para mudança do local de atendimento pediátrico no Hospital Municipal e, em caso positivo, pede que seja apresentado o projeto. Em caso de resposta negativa, pede que se justifique quais medidas serão tomadas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (23).