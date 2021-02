Pastor Miguel escala amiga, jornalista e pastor para assessoria

Vereador de primeiro mandato eleito com apoio da igreja Quadrangular de Americana, Miguel Pires escalou o time de assessores com uma fiel de sua igreja, uma jornalista que já tinha passado pela Câmara e um outro pastor.

Daniela Cardoso é membro da IEQ do Jardim América 2 e atua no contato do gabinete com as demandas diárias. Já Natalia Mendes, que já tinha trabalhado antes na Câmara, elabora requerimentos e ajuda no atendimento.

O pastor Reginaldo Caetano atua mais próximo a Miguel e ajuda na estratégia de mandato.