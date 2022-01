Pastor Miguel e Gualter querem novos semáforos em cruzamentos

Pastor Miguel sugere instalação de semáforos em cruzamento da Rua São Vito

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que solicita ao Poder Executivo melhorias e implantação de semáforos no bairro São Luiz.

No documento, o parlamentar relata que moradores do bairro e motoristas que transitam diariamente por aquela região da cidade o procuraram solicitando a implantação de semáforos na Rua São Vito, no cruzamento com a Avenida Geraldo Gobbo e a Rua João Santarosa. Pastor Miguel frisa que embora exista uma rotatória no cruzamento, em visita notou que muitos motoristas não respeitam as sinalizações e transitam em velocidade superior à permitida.

“Constantemente recebemos mensagens sobre acidentes, principalmente com motociclistas, portanto indicamos que estudos sejam realizados a fim de melhorias e implantação de semáforos no local, buscando contribuir com o trânsito e travessia de pedestres, resguardando a segurança dos que utilizam as vias”, afirma o autor.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.

Gualter Amado faz novo pedido por semáforo no cruzamento das ruas Dom Pedro II e Caetés, no Nova Americana

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que solicita ao Poder Executivo a instalação de semáforo na Rua Dom Pedro II. O pedido reitera outra indicação (nº 2.365/2021), protocolada em maio de 2021.

No documento, o parlamentar destaca que tem sido procurado por moradores e comerciantes da Rua Dom Pedro II e proximidades solicitando estudos para a implantação de semáforo no cruzamento das vias, na região do bairro Nova Americana. Segundo o autor, os relatos são de que o local apresenta desordem devido ao grande fluxo de carros e que já houve registro de diversos acidentes no local.

“Juntamente com a indicação nº 2.365/2021 encaminhamos um abaixo assinado realizado pelos moradores e comerciantes do local com mais de 200 assinaturas pleiteando pela instalação de um semáforo naquele cruzamento”, afirma Gualter.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.