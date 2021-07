Pastor Miguel comenta início do mandato e destaca conquista de verbas

Eleito com 882 votos pelo partido Republicanos, o vereador de Americana Pastor Miguel falou ao NM sobre os primeiros 6 meses de mandato. O parlamentar destaca as verbas intermediadas com deputados, “comemora” o sucesso do gabinete itinerante e virtual e divulga melhorias previstas para o Jardim Boer. Leia a nota enviada pelo vereador:

Nesses seis meses de mandato venho trabalhando por importantes conquistas para nossa cidade. Por intermédio do Deputado Estadual Pr. Carlos César, Deputado Federal Jefferson Campos e Deputado Federal Marcos Pereira, trouxemos verbas nos valores de 600 mil para a saúde e um milhão para a infraestrutura. Além desses valores também recebemos um ônibus escolar.

Fora os recursos citados, tenho trabalhado diariamente por importantes intervenções, muitas dessas requisitadas há tempos pelos moradores, entre eles destaco o sarjetão no bairro Nova Carioba; reforma e retomada das atividades do poço no bairro Jaguari; funcionamento do semáforo de pedestres na Avenida Abdo Najar entre a Rua Dom Pedro e melhorias na sinalização de solo do São Luiz, Boa Vista e imediações.

Evidencio ainda os trabalhos com o Gabinete Itinerante e Gabinete Virtual que vem auxiliado principalmente durante a pandemia e paralisação de algumas atividades. Ainda aproveito do espaço para divulgar melhorias no trânsito no Jardim Boer, serviços de grande relevância que estão em andamento e serão anunciados num curto prazo.