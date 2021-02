Pastor Miguel leva gabinete pra Praia e Gualter lamenta licitação dos ônibus

O vereador de Americana Pastor Miguel (Republicanos) decidiu inaugurar seu gabinete itinerante para todo o ano na cidade. Ele disse que pretende fazer, toda quarta-feira, o gabinete itinerante em bairros da cidade. O primeiro bairro atendido nesta quarta (4/2) foi o da região da Praia Azul e no bairro Jardim América 2.

Ele promete repetir toda quarta-feira a experiência agora em fevereiro e voltar em março.

GUALTER LAMENTA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO– Conhecido por ter sido fiscal do transporte coletivo de Americana nos últimos anos, o vereador Gualter Amado (Republicanos) lamentou a licitação feita agora em fevereiro porque somente a atual gestora- SOU- ter participado do certame.

“Vou seguir fiscalizando e é inadmissível que o preço da passagem em Americana seja o mais alto da Região Metropolitana de Campinas”, disse.