Pastor do tiktok volta a causar polêmica

Um brasileiro é o nome mais famoso das redes sociais cristãs. O pastor do tiktok voltou a causar polêmica. Com a pandemia da covid-19 muitos templos e locais de oração precisaram fechar temporariamente as portas para atender às medidas de segurança e higiene necessárias para evitar a proliferação do novo coronavírus, conforme orientação das autoridades. Com isto, pessoas ávidas por uma mensagem inspirada e meditações bíblicas passaram a ter mais do que nunca a internet como plataforma para seguirem se alimentando de pregações e aconselhamentos em tempos de isolamento social.

Além do streaming de cultos e reuniões, canais no YouTube dedicados a esta temática tiveram grande crescimento, não apenas no Brasil mas no mundo todo. Entre os maiores influenciadores do mundo cristão na internet está o pastor Antonio Junior, brasileiro com mais de 4,5 milhões de inscritos, sendo o maior canal de mensagens cristãs do mundo. Seus vídeos já foram assistidos por quase 400 milhões de pessoas e a cada dia as visualizações aumentam em mais 1 milhão: “Nestes tempos de pandemia é muito bom saber que a palavra de Deus pode alcançar vidas em todo o mundo mesmo com o isolamento social. Quando comecei o meu canal, há alguns anos atrás, não imaginava que fosse tomar essa proporção, mas para a glória de Deus hoje tenho conseguido levar fé, aconselhamento, motivação, esperança e o evangelho a tantas pessoas através da internet”, comenta o pastor.

Saiba quais são os maiores canais evangélicos do YouTube do Brasil e do mundo. Para esta lista não foram considerados artistas, atores e cantores, embora muitos dos citados abaixo tenham mais inscritos que grupos musicais famosos do meio evangélico. Contudo, apenas foram levados em conta canais de escritores, evangelistas e pregadores, dedicados à mensagens cristãs:

Brasil

1- Pastor Antonio Junior: 4,5 milhões de inscritos

2- Deive Leonardo: 3,6 milhões de inscritos

3- Pastor Paulo Junior (Defesa do Evangelho): 1,46 milhões de inscritos

4- Jesus Copy: 1,2 milhões de inscritos

5- Pastor Silas Malafaia: 1,1 milhão de inscritos

6- Pastor Claudio Duarte (A Graça que mudou a minha vida): 885 mil inscritos

Mundo

2- Joel Osteen: 1,4 milhões de inscritos

3- John Piper (Desiring God): 507 mil inscritos

4- Benny Hinn: 208 mil inscritos

5- Joyce Meyer: 133 mil inscritos