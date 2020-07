Passou, atirou. Fugiu e dançou

Um homem que passou atirando contra uma casa em Santa Bárbara d’Oeste na noite deste sábado foi detido pouco depois quando foi identificado o carro em que estava. O homem fugiu mas acabou sendo descoberto por agentes da Polícia Militar. O caso aconteceu no Conjunto dos Trabalhadores por volta das 20h.

A equipe da polícia recebeu informação via Copom que uma pessoa teria efetuado disparos com arma de fogo e logo depois fugiu no Volkswagen Voyage de cor prata. Em patrulhamento com vista nas imediações, o veículo foi localizado estacionado na Avenida Dante Tortelli, e próximo dele estava um rapaz saindo da residência trajando camiseta preta e bermuda, com o rosto sangrando.

Ao receber ordem de abordagem, ele se recusou a atender e decidiu partir para cima da equipe, porém foi detido com a chegada de apoio. Realizada buscas veicular nada de ilícito foi localizado.

Na casa, os PMs foram recebidos pelo irmão do autor, que indicou um tambor onde seu irmão escondeu a arma, após buscas foi localizado uma Pistola Marca Taurus Cal.40 com 01 carregador municiado com 14 munições intactas e 01 deflagrada. Foram entregue pelos familiares, 02 carregadores desmuniciados e certificado de registro da Arma com validade até 2021 e CRAF com validade até 2029.

Acionada a pericia, comparecendo perito Marcel e fotografo Felipe com a viatura S-1046. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao rapaz, que foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante.