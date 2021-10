Passeios imperdíveis em Barcelona

A Espanha reabriu as fronteiras para os viajantes brasileiros em 24 de agosto de 2021, desde que já tenham cumprido o protocolo de vacinação. Os turistas terão que apresentar o cartão sanitário com algum dos imunizantes aprovados pela União Europeia (EU) ou pela OMS. Famosa por sua arquitetura, celebração à vida e às artes, Barcelona é um dos destinos favoritos dos brasileiros que vão à Espanha. A capital da Catalunha possui grande diversidade cultural que vai desde o esporte, passando pela história, dança, música, moda até os museus e suas icônicas catedrais.

Com um aumento significativo de reservas no destino pelos brasileiros nas últimas semanas, preparamos uma lista com 10 roteiros imperdíveis propostos pela Civitatis, empresa espanhola líder em tours e atividades; algumas delas gratuitas para quem quer conhecer de fato Barcelona e suas melhores atrações. Confira:

1 – Free tour por Barcelona

O passeio, de duas horas de duração, começará em La Rambla, a rua mais famosa de Barcelona, até chegar ao Bairro Gótico, lugar onde surgiu a antiga Barcino romana. Os turistas poderão conhecer as lendas e curiosidades que durante centenas de anos circularam por essa zona da cidade.

O passeio continua percorrendo o emblemático bairro do Born, um dos mais agradáveis de Barcelona. Cafeterias, pequenas boutiques e coquetelarias definem essa zona. Lá, também fica a famosa Catedral del Mar.

A excursão por Barcelona finaliza na Fosa de las Moreras.

Quanto? Grátis.

2 – Free tour El Raval

O famoso bairro chinês de Barcelona está com os braços abertos para receber os visitantes. O passeio começará em frente à Casa da Misericórdia, um antigo e peculiar orfanato. Em seguida passarão em frente do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, uma verdadeira referência em relação à arte urbana. As paredes de El Raval estão cheias de murais. Um traço de sua identidade multicultural. Por último, visita ao Palau Güell, obra de Antoni Gaudí. A visita será concluída na Plaça Reial.

Quanto? Grátis.

3 – Free tour de Gaudí e Barcelona modernista

A primeira parada desse passeio será a chamada Maçã da Discórdia. Nessa zona da cidade e seus arredores, é possível observar o exterior das joias da arquitetura modernista: as formas naturais da Casa Batlló e a Pedrera de Antonio Gaudí, a Casa Lleó i Morera, com suas belas janelas e majestosas colunas, e a Casa Amatller.

Quanto? Grátis.

4 – Free tour pela Barcelona romana

Esse passeio apresenta os principais pontos históricos da antiga Barcelona romana.

De La Rambla até a Plaça de la Vila de Madrid, onde se vê os restos da via sepulcral. Trata-se de um antigo cemitério romano que os especialistas datam entre os séculos I e III d.C. O passeio segue até a Plaça Nova para observar os vestígios da muralha romana de Barcino. A excursão será concluída na Plaça de Sant Jaume. Nesse lugar do centro da cidade, sede da Prefeitura de Barcelona e da Generalitat da Catalunha, se encontrava o fórum romano de Barcino.

Quanto? Grátis.

5 – Free tour pelo parque Laberint d’Horta

É possível visitar o passado ao vir nesse jardim que é o mais antigo da capital catalã. Fundado em 1794, o labirinto continua o mesmo desde a sua fundação.

O passeio começará por esse lugar mágico enquanto se caminha entre seus arbustos, palacetes e esculturas de deuses e personagens da mitologia grega. Será visto o palacete do Marquês de Alfarrás, a torre Subirana, a fonte heráldica do Pelícano e o jardim doméstico. Em seguida, é possível conhecer a praça dos Leões, o jardim dos Buxeiros e a praça do Relógio.

Quanto? Grátis.

6 – Visita guiada pelo Palau de la Música Catalana

A música é capaz de transformar qualquer humor, um passeio pela história musical da capital catalã. O Palácio da Música Catalã é um ícone da arquitetura modernista de Barcelona. A visita, que pode ser feita com guia ou um audioguia, permitirá caminhar pelo cenário e ver o auditório de uma perspectiva única, da mesma forma que o viram artistas de renome, como Ella Fitzgerald, Paco de Lucía ou Vicente Amigo.

Quanto? R$81,80 por pessoa.

7 – Passeio pelos mistérios e lendas de Barcelona

Todos nós adoramos histórias de terror, não é à toa que filmes com essa temática são quase sempre sucessos de bilheteria. A rota noturna começará na esquina das ruas Fontanella e Estruc. Essa última era conhecida por ser o lugar em que se vendia a escurçonera, uma pedra que supostamente curava de diversos males. Lá também residia um bruxo e astrólogo muito especial. Quem era o bruxo de Estruc? Em que consistia exatamente a “pedra milagrosa”? Essas e outras perguntas terão respostas durante o incrível passeio por essa misteriosa zona da Cidade Condal.

Quanto? R$81,80 por pessoa.

8 – Passeio teatralizado pela Barcelona modernista

Para quem gosta da arquitetura modernista e deseja ter um contato direto com o passado, essa excursão é ideal. Um ator vestido como o artista Santiago Rusiñol explicará alguns dados curiosos do modernismo catalão durante o passeio. Primeira parada em frente à Casa de les Punxes. Essa obra modernista, desenhada por Josep Puig i Cadalfach, nos lembrará o castelo alemão de Neuschwanstein.

O passeio seguirá por Barcelona fazendo uma parada diante de duas obras-primas de Gaudí: La Pedrera e a Casa Batlló. Seus balcões, suas janelas, suas formas curvilíneas. Vendo sua arquitetura exterior, observa-se modernismo no seu máximo esplendor.

Quanto? R$68,20 por pessoa.

9 – Ingresso da Sagrada Família sem filas

Conheça a basílica da Sagrada Família e o melhor sem filas. Dentro desse majestoso templo, você conhecerá o desenho original de Gaudí, representado sobre uma maquete, e verá como ele concebeu sua obra final. Durante a visita, você poderá apreciar o simbolismo cristão por trás de cada elemento da basílica.

Com a compra do ingresso sem filas, você poderá explorar a Sagrada Família no seu ritmo.

Além disso, seu ingresso também incluirá um aplicativo de áudio em português e outros idiomas, facilitando assim a sua compreensão das obras.

Quanto? R$204,60 por pessoa.

10 – Camp Nou Tour

Para os amantes de futebol uma boa pedida é a vista ao Camp Nou.

Com murais interativos, audiovisuais de grande formato e uma extensa coleção de objetos, o museu se tornou um dos mais visitados de Barcelona. Durante o percurso, você vai seguir os passos de jogadores como Kubala, Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Guardiola, Messi, Xavi ou Iniesta e vai sentir a paixão pelo time.

O tour pelo Nou Camp termina no espaço multimídia, renovado em 2010, e com uma crítica muito positiva tanto de visitantes como de sócios. Vitrines, murais interativos e audiovisuais de grande dimensão formam esta seção.

Quanto? R$225,00 por pessoa.