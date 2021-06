Passam de 20% os vacinados contra Covid em Nova Odessa

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 aplicou nesta quarta-feira (2) mais 309 doses dos imunizantes disponibilizados para a cidade. Foram aplicadas pela equipe da Saúde Municipal, no Ginásio do Santa Rosa, mais 250 primeiras doses em pacientes adultos de 40 anos ou mais portadores de comorbidades, além de 59 segundas doses em pessoas dos diversos grupos que já haviam recebido a dose inicial na cidade.

Nova Odessa atingiu, assim, 12.312 primeiras doses aplicadas, o equivalente a 20,2% da população – estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas –, além de 5.555 segundas doses, o equivalente a 9,1% da população já com o esquema vacinal completo – ainda que a imunidade só seja atingida, nos percentuais de eficácia indicados pelas fabricantes, duas a três semanas após a dose de reforço.

A partir da segunda-feira, dia 7 de junho, Nova Odessa passa a vacinar, com a primeira dose, doentes crônicos de 30 a 39 anos ou mais (conforme a lista de comorbidades do Ministério da Saúde, abaixo).

A vacinação acontece diariamente, nos dias úteis, das 8h às 15h45, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa (Rua João Bassora, nº 500), sem necessidade de pré-cadastramento ou agendamento. Também seguem sendo vacinados todos os moradores que já receberam a primeira dose – neste caso, eles devem voltar ao ginásio no dia indicado na caderneta, no mesmo horário da primeira dose.

Para receber as doses, qualquer pessoa de 30 a 59 anos com as comorbidades aceitas deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico, carta, laudo ou prescrição médica do(s) medicamento(s) – sempre com o número de registro do CRM do profissional emissor. Além dos documentos para comprovação da doença crônica (incluindo hipertensão), a pessoa deve levar também CPF e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.

Por mês de nascimento

Para evitar aglomerações no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, os novaodessenses de 30 a 59 anos com comorbidades devem comparecer ao local no dia da semana reservado para seu mês de nascimento.

Assim, quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro às sextas-feiras.

A Secretaria de Saúde da cidade ressalta sempre a importância de continuar mantendo todas as medidas de proteção enquanto durar pandemia como formas de combater a disseminação do novo coronavírus, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Dúvidas de moradores de Nova Odessa sobre a 1ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 para grupos prioritários podem ser sanadas através do WhatsApp (19) 99747-6502. O canal responde sempre em horário comercial e nos dias úteis.

Lista de comorbidades

Assim, a lista “atualizada” das comorbidades aceitas inclui: doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial em geral, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos (transplantados, pessoas vivendo com HIV, doenças reumáticas em uso de corticoides, pessoas com câncer), anemia falciforme ou talassemia maior (hemoglobinopatias graves), obesidade mórbida e cirrose hepática.

A Vigilância Epidemiológica também incluiu na lista das comorbidades as seguintes doenças neurológicas: doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório, demência vascular), doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, deficiência neurológica grave.