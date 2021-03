Passageiros apenas sentados no ônibus de volta à pauta

1. Em REGIME ESPECIAL – Segunda Discussão – Projeto de Lei no 28/2021, de autoria do Vereador

Senhor Marschelo Meche, que “Dispõe sobre política pública municipal para garantia, proteção e ampliação

dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares”. (Maioria simples)

2. Em Redação Final – Projeto de Lei no 19/2021, de autoria do Vereador Senhor Dr. Daniel, que “Dispõe

sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e privadas localizadas no município a

notificarem os casos confirmados de COVID-19 e de afastamento de sintomáticos”. (Maioria simples)

3. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei no 81/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Fixa a alíquota

de contribuição patronal a ser aplicada pelo Município, compreendendo a administração direta, indireta,

fundacional pública e a Câmara Municipal, para os recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas

ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana – AMERIPREV, destinadas ao

custeio do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Americana, e dá outras

providências”. (Maioria simples)

4. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei no 20/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei

no 5.750, de 29 de maio de 2015, que ‘Disciplina implantação, gestão e utilização dos cemitérios situados

no Município de Americana e dá outras providências.’, na forma que especifica”. (Maioria simples)

5. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 2/2021, de autoria do Vereador Senhor Marschelo Meche,

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Departamento de Água e Esgoto de Americana publicar em seus

canais de comunicação informações sobre fornecimento e interrupção de serviços públicos”. (Maioria

simples)

6. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 5/2021, de autoria do Vereador Senhor Gualter Amado,

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos prestadores de serviços de transporte público coletivo de

passageiros no Município de Americana a trafegar somente com passageiros sentados, visando à prevenção

de doenças altamente contagiosas e dá outras providências”. (Dois terços)

7. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 21/2021, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Dispõe sobre medidas de prevenção e combate à importunação sexual no sistema de transporte

coletivo de passageiros, no município de Americana, e dá outras providências”. (Maioria simples)