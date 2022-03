Paschoal Ardito segue interditada esta sexta

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) informa que o trânsito de veículos segue interditado, nesta sexta-feira (11), no trecho da Avenida Paschoal Ardito, entre as ruas São Marcos e Santo Onofre, região do bairro São Manoel, onde estão sendo executadas obras do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana. A interdição já ocorreu nesta quinta-feira (10) e deverá permanecer durante todo o dia de amanhã, segundo o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol.

Naquela região, o DAE está executando obras para a troca da rede coletora de esgoto, que passa ao lado do córrego do São Manoel. O primeiro trecho já foi feito entre as ruas São Joaquim e São Pedro.

As obras contemplam a troca de 479 metros de rede, abrangendo os bairros São Manoel, Cariobinha, São Vito, Vila Bertini e parte do Jaguari e do Nova Carioba.

Segundo o DAE, a rede atual é de concreto e foi feita há décadas, no início da implantação do bairro São Manoel, sendo necessária a intervenção do DAE para evitar riscos de infiltração do esgoto no solo e no córrego.