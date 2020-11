Oito partidos passam em branco em Americana

DEM, PCdoB, PSol, Pros, PSB, Rede, SD e PSD não conseguiram eleger vereador na eleição deste ano em Americana. Com 3,5 mil votos, o DEM de Levi Rossi ficou a 39 votos de ‘beliscar’ a última cadeira, que ficou com o PT, que elegeu professora Juliana com 1,13 mil votos. Levi foi o candidato mais votado- 1.016- entre os que ficaram de fora da Câmara de 2021, e não existe possibilidade de ele assumir uma cadeira.

O PSD do ex-prefeito Diego De Nadai e o Solidariedade do vereador Kim foram os partidos com candidatos a prefeito que não alcançaram o mínimo do corte para ter vaga na Câmara.

O voto de legenda foi o fator que colocou Juliana e tirou Levi da Câmara. Com mais de 200 votos, o PT tirou a diferença para o DEM e garantiu a cadeira da novata.