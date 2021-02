Parques municipais de S.Bárbara voltam a funcionar nos finais de semana

Os parques municipais de Santa Bárbara d’Oeste voltarão a funcionar nos finais de semana a partir deste sábado (6), em decorrência da nova reclassificação do Plano São Paulo – Governo do Estado de São Paulo, que colocou a região na fase laranja novamente.

Dentre as medidas de prevenção, é obrigatório o uso de máscara pelos funcionários públicos e frequentadores, além de manterem o distanciamento social. O acesso aos parques está sendo feito em um único portão para evitar aglomerações.

O Parque Araçariguama e Parque das Nascentes que são abertos só poderão ser utilizados até às 20 horas.

Confira o horário dos Parques:

Parque Taene (Avenida Bandeirantes)

Todos os dias, das 7 às 17 horas

Parque dos Ipês (Av. Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte)

Todos os dias, das 6 às 20 horas

Parque dos Jacarandás (Rua do Estanho, s/nº, Mollon IV)

Todos os dias, das 6 às 20 horas

Parque Infantil Tom Leite (Rua Curitiba, Cidade Nova 2)

Todos os dias, das 7 às 19 horas

Parque Infantil do Panambi (ruas dos Girassóis e das Rosas, Jardim Panambi)

Todos os dias, das 7 às 19 horas

Parque Arnaldo Boaretto (Av. Corifeu de Azevedo Marques)

Terça a sábado, das 7 às 17 horas

Parque do Mollon (Rua do Cobre x Rua do Estanho)

Terça a sábado, das 7 às 17 horas

Parque do 31 de Março (Rua Marechal Bittencourt x Rua 21 de Fevereiro)

Terça a sábado, das 7 às 17 horas

Parque Vila Brasil (Rua Paraná)

Terça a sábado, das 7 às 17 horas