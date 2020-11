Vídeo. Parque Taene ‘bombando’ neste domingo

O Parque Taene, recém inaugurado em Santa Bárbara, estava lotado neste domingo. O local possui diversas atrações infantis como tirolesa e escalada, além de muito espaço ao ar livre e com sombras de árvores para lazer em família.

A atração principal do local é a fonte de água, onde as crianças e adolescentes podem fugir do calor. Inúmeras crianças aproveitaram a fonte na tarde deste domingo. O que chamou atenção foi que as crianças, além de aglomeradas, não usavam máscara.

Também foi possível constatar que não só a população barbarense marcou presença, mas também pessoas de Americana estiveram no novo espaço.

O Parque Taene fica na Av. dos Bandeirantes, Vila Oliveira – ao lado do SESI.