Parque Ecológico recebe casal de cisne-branco-de-pescoço-preto

O Parque Ecológico de Americana acrescentou mais quatro aves ao seu plantel e conta, agora, com novos moradores: um casal de cisne-branco-de-pescoço-preto e um casal de mutum-cavalo. Os animais chegaram nesta quinta-feira (10), provenientes do Zoo Parque de Itatiba.

A vinda dos animais foi possível graças a uma permuta entre as duas instituições. Em troca, o Parque de Americana enviou para Itatiba um casal de cisne negro nascido no ano passado.

Os cisnes já estão em exposição. São aves silvestres encontradas no Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e sul do Brasil. Pesam, em média, 5,5 quilos e são onívoros. Seu período de incubação é de 35 dias e chegam a viver até 25 anos.

O casal de mutum-cavalo encontra-se no setor de adaptação e, portanto, ainda não está disponível para exposição. O Parque Ecológico já possui um macho da espécie e avalia a possibilidade de manter um casal para reprodução, o que demanda um tempo de adequação.

O mutum-cavalo é uma ave silvestre onívora, que pesa 3,8 quilos, com período de incubação de 20 a 32 dias. A espécie habita o Brasil (sul do Amazonas, oeste do Mato Grosso), leste do Peru e Bolívia e tem longevidade de 20 anos.