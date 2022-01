Parque Ecológico realiza atividades para a criançada na próxima semana

O setor de Educação Ambiental do Parque Ecológico de Americana realiza nos dia 12, 13 e 14 de janeiro, atividades lúdicas com crianças de 7 a 12 anos acompanhadas dos responsáveis, no coreto do playground, das 9 às 11 horas e das 13 às 15 horas. Não há a necessidade de inscrição prévia para participar das brincadeiras, mas recomenda-se a chegada com antecedência porque o número de participantes será limitado para evitar aglomerações.

As brincadeiras terão como mote a campanha Somos Todos Primatas, idealizada pelo Comitê de Educação Ambiental da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab) e que tem o objetivo de envolver e incentivar zoológicos do País em ações de educação para a conservação da biodiversidade.

A campanha conta com a colaboração da Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr) e foca na difusão de informações sobre seis espécies: macaco-aranha-da-testa-branca, macaco-prego-do-peito-amarelo, mico-leão-da-cara-dourada, muriqui-do-sul, sagui-caveirinha e sauim-de-coleira.

Após uma breve apresentação sobre o tema, serão desenvolvidas atividades como pintura, cruzadinhas, caça-palavras e liga-pontos despertando a curiosidade da criançada e lhe proporcionando muita diversão.