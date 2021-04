Parque Ecológico reabre nesta sexta-feira com novo animal

O Parque Ecológico de Americana “Cid Almeida Franco” será reaberto nesta sexta-feira (30), conforme informações da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. O local estava fechado por conta da fase emergencial do Plano São Paulo, criado por conta da pandemia do Covid-19.

Será obrigatório o uso de máscara na parte interna do Parque, que será aberto as sextas-feiras, sábados e domingos, das 8h às 16 horas. O playground irá continuar interditado e o público será limitado a 30% da capacidade do espaço.

A reabertura do Parque foi decidida após decreto publicado pelo Governo de São Paulo, que aumentou a flexibilização e a reabertura de diferentes setores da sociedade.

Na última terça-feira (29), a Sectur divulgou a reabertura do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Caroll Meneguel”. O local está aberto das 6h às 14 horas, durante a semana, incluindo os domingos, e também é obrigatório o uso de máscara.

NOVO ANIMAL

A equipe do Parque Ecológico de Americana “Eng. Cid Almeida Franco” vem trabalhando na busca de uma fêmea para fazer par com Michel, primata da espécie “Macaco Barrigudo” chegado em março do zoológico de Itatiba. A primata irá compartilhar a ilha do lago principal do Parque junto ao macho.

Essa espécie de macaco prefere habitar florestas inundáveis da Amazônia, tem uma pelagem curta e densa, parecendo ser de tecido veludo. O nome “Barrigudo” vem da fisionomia robusta e por possuir a barriga relativamente avantajada para conseguir digerir uma dieta composta de folhas, frutas, flores e goma.

Esses macacos possuem uma cauda pênsil, que funciona como um quinto membro locomotor. Sua cauda na região terminal e interna não tem pelos, que ajuda na aderência nos galhos, dando mais força aos músculos. São importantes dispersores de sementes nas florestas, estão ameaçados de extinção pela caça para o tráfico de animais e pela caça para consumo.

A convite do secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, na última semana o chefe de Gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Ravera Sardelli, esteve no Parque e conheceu as instalações, as obras e o novo integrante que compõe o plantel de animais do Parque, o macaco barrigudo.

O Parque Ecológico será reaberto na próxima sexta-feira (30) e o funcionamento vai seguir de sexta a domingo, das 8h às 16 horas. É obrigatório o uso de máscara e manter o distanciamento entre os visitantes. O Parque será reaberto com público limitado a 30% da capacidade do espaço e o playground continua interditado.

O Parque fica na Avenida Brasil, 2525, Jardim Ipiranga. Mais informações pelo telefone (19) 3406-2075.