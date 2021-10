Por conta do forte temporal ocorrido no último domingo (3), e das chuvas durante a semana, o Parque Ecológico Municipal “Eng. Cid Almeida Franco” está passando por processo de limpeza e irá reabrir ao público na próxima quarta-feira (13), das 8h às 16 horas. As informações são da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), que faz a administração do Parque Ecológico.