Parque Ecológico e Botânico abrem no fim de semana

Seguindo o Plano São Paulo do Governo Estadual e do Comitê de Crise do Município, a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) comunica que o Parque Ecológico “Eng. Cid Almeida Franco” estará aberto neste sábado (6) e domingo (7), das 8 às 16 horas. Às segundas-feiras o Parque Ecológico é fechado como de costume para manutenção.

A prefeitura decidiu que americanenses poderão entrar em algumas datas gratuitamente no Parque. Veja aqui como funciona.

O Jardim Botânico Municipal “Prefeito Caroll Meneguel” também ficará aberto neste final de semana, das 6 às 14 horas.