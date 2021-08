Parque dos Jacarandás recebe ações sobre amamentação domingo

O Parque dos Jacarandás receberá neste domingo (15), a partir das 10 horas, ações gratuitas sobre o Agosto Dourado, mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação.

Organizado por voluntárias, haverá roda de conversa sobre Aleitamento Materno e Desmame Natural com as consultoras em amamentação: Denise Bueno e Renata Gimenez, além da “Hora do Mamaço”, com consultoria gratuita no local.

O evento seguirá os protocolos sanitários do Plano São Paulo e orienta as participantes a levar garrafa de água, tecido e usar máscaras. O Parque dos Jacarandás de Santa Bárbara d’Oeste está localizado na Rua do Estanho, s/nº, no Mollon (atrás do Tivoli Shopping).

Live com profissionais

Como parte da programação, no sábado (14), às 15 horas, está marcada uma live intitulada Canto do Ventre, com apresentações da fonoaudióloga Graciele Coral, ginecologista e obstetra Carolina Bertassi Bonon, nutricionista Letícia Tischenberg e técnica de Enfermagem, Nathalia Capitan, com mediação da doula Jaqueline Domezi.