Parque da Cerveja abriga a fábrica em Campos do Jordão

O ato de apreciar uma boa cerveja pode se tornar ainda mais especial quando estamos em um lugar gostoso, que nos permite desfrutar da experiência como um todo.

Foi em 2012 que dois sócios começaram a desenhar a ideia de unir cerveja de qualidade à vista única da Serra da Mantiqueira. Nascia então a Cerveja Campos do Jordão, que traz no rótulo o nome da cidade onde nasceu.

Em 2018 a cervejaria entrou em uma nova fase, quando recebeu investimentos que possibilitaram a construção de uma fábrica com capacidade de produção de 45 mil litros, onde são produzidos sete rótulos de estilos tradicionais de cerveja que trazem em suas receitas a diversidade de ingredientes e apresentam, entre seus diferenciais, a água pura da região captada das nascentes do local.

Localizada no Parque da Cerveja, em uma área de 240 mil m² entre as montanhas mais altas da Serra da Mantiqueira e cercada por belíssimas Araucárias, a fábrica da Cerveja Campos do Jordão abastece toda a demanda local e traz em seus rótulos ilustrações de diversos pontos turísticos da cidade.

O Parque proporciona experiências cervejeiras que harmonizam a natureza com a paixão pela bebida milenar. Lá, os visitantes têm a possibilidade de visitar a fábrica, conhecer a produção, desfrutar de uma linda cachoeira, ver o jardim de lúpulos e fazer a degustação das cervejas, diretamente da fonte. O restaurante Alto da Brasa, localizado dentro da propriedade, apresenta um criativo cardápio com deliciosas receitas à base de cerveja.

Para os visitantes que estiverem no bairro do Capivari, a cervejaria aposta em um charmoso bar, o Play Pub, que também conta com produção própria e diversos jogos para deixar a experiência ainda mais animada.

Na cidade ou no Parque, a Cerveja Campos do Jordão proporciona aos visitantes uma verdadeira experiência sensorial, reunindo tranquilidade, sabores, aromas e, principalmente, sensações e memórias inesquecíveis, inspirada nos encantos da Serra da Mantiqueira.