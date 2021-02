Parque aquático Hot Beach reabre segunda-feira às 9h

Boa notícia! O parque aquático Hot Beach vai reabrir nesta segunda-feira (08/02) às 9h com todos os protocolos de segurança. A abertura ao público é possível porque a regional de Barretos, à qual Olímpia pertence, foi reclassificada hoje (05/02) para a Fase Laranja do Plano São Paulo, mais flexível e, logo em seguida, o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, publicou novo decreto, em concordância com as medidas recomendadas. O Hot Beach está seguindo todas as normas exigidas contra o Covid-19, o que inclui uso obrigatório de máscara exceto nas piscinas. Além disso, o parque aquático seguirá operando com o limite máximo de 40% de sua capacidade e com ingressos vendidos somente de forma online.

O protocolo de Higiene Sanitária, que foi atestado pelo Ministério do Turismo com o selo Turismo Responsável, inclui a higienização redobrada dos mobiliários e brinquedos, disponibilização de álcool em gel 70% e procedimentos próprios para evitar aglomeração. As piscinas do parque aquático Hot Beach, assim como dos resorts, são abastecidas com água quente clorada, conforme protocolo internacional, que é considerado um importante aliado no combate à transmissão do novo coronavírus. Até o dia 15 de fevereiro, o parque aquático Hot Beach funciona todos os dias da semana, das 9h às 17h. Ainda dá tempo de pegar a praia do Hot Beach em pleno verão ou já entrar no clima do Carnaval com segurança, sem aglomeração. O Hot Beach é o 9.º parque aquático mais visitado da América Latina e reúne atrações para toda a família nas modalidades suave, moderada e radical.

Serviço

Os ingressos para o parque aquático são vendidos no site hotbeach.com.br

Sobre a empresa

O Hot Beach Parque & Resorts pertence ao Grupo Ferrasa, da sociedade Ferrato e Sant’Anna, fundada em 1981. O Grupo Ferrasa atua nas áreas de construção civil, hotelaria, empreendimentos imobiliários e vacation ownership e tem a hospitalidade em seu DNA.