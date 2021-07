ParkCity Sumaré vai sortear uma moto 0Km na campanha “De carona com o papai”

O Dia dos Pais será comemorado de forma muito especial no Shopping ParkCity Sumaré. A campanha. “De carona com o papai”, vai sortear um presente que todos os papais almejam; uma moto Honda PCX 0Km. O objetivo da campanha é homenagear e lembrar a importância de presentear os homens mais importantes da vida de todos.

Com início no dia 20 de julho e encerramento no dia 8 de agosto, a promoção envolve todas as operações do empreendimento. A cada R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em compras no Savegnago Supermercados, lojas e quiosques do Shopping ParkCity Sumaré, o cliente poderá trocar suas notas fiscais por 01 (um) cupom para concorrer ao presente. O Balcão de Trocas está localizado entre as lojas Renner e Riachuelo.

As notas fiscais são cumulativas, podendo somar o valor das compras realizadas durante todo o período da campanha, até que se atinja o valor de R$ 150,00 para a troca.

E para ficar ainda melhor, de terça a sexta-feira, os cupons são em dobro, ou seja, a cada R$ 150,00 em compras, o cliente ganhará dois cupons para participar do sorteio, que será realizado no dia 9 de agosto, às 11h00, na Praça de Alimentação.

Serviço

Campanha “De carona com o papai” do Shopping ParkCity Sumaré

Quando: de 20 de julho a 8 de agosto. Sorteio dia 9 de agosto.

Horário de Funcionamento do Balcão de Trocas: de terça a sábado, das 12h às 20h. Aos domingos e feriados: das 14h às 20h. Balcão fechado às segundas-feiras.

Dinâmica: a cada R$ 150,00 em compras no Savegnago Supermercados, lojas ou quiosques do Shopping o cliente pode trocar por um cupom para concorrer a uma moto 0Km.