ParkCity Sumaré dá cupons em dobro até domingo

A Promoção “De carona com o papai” que celebra o Dia dos Pais no Shopping ParkCity Sumaré está sendo um sucesso. E se já estava bom, agora vai ficar ainda melhor: até domingo, dia 25 de julho, a cada R$ 150,00 em compras nas lojas, quiosques e no Savegnago Supermercados, o cliente vai ganhar cupons em dobro para concorrer a uma moto Honda PCX 0Km.

A Promoção “De carona com o papai” envolve todas as operações do empreendimento e tem como objetivo incentivar o reconhecimento do amor na data em que os pais são os homenageados.

Para participar da campanha, os clientes que fizerem compras até o dia 08 de agosto de 2021 e cadastrarem suas notas fiscais no Balcão de Trocas, que está localizado entre as lojas Renner e Riachuelo, concorrerão ao prêmio.

As notas fiscais são cumulativas, podendo somar o valor das compras realizadas durante todo o período da campanha, até que se atinja o valor de R$ 150,00 para a troca.

O sorteio será realizado no dia 09 de agosto de 2021, às 11h00, na praça de alimentação.

Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, mega-lojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O Shopping ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

Endereço: Avenida Rebouças, 3400, Jardim Paulista, Sumaré – SP

Telefone: (19) 3450-2100

www.parkcitysumare.com.br

Facebook: Facebook.com/parkcitysumare

Instagram: @parkcitysumare

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 37 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 29 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Visite: www.adshopping.com.br.

Serviço

Promoção da campanha “De carona com o papai”

Quando: de 20 de julho a 08 de agosto. Sorteio dia 09 de agosto.

Dinâmica: a cada R$ 150,00 em compras nas lojas ou quiosques do Shopping o cliente ganha um cupom para concorrer a uma moto 0Km. Entre os dias 22 e 25 de julho, o cliente ganha o dobro de cupons.