Park City Sumaré e Tivoli ampliam horário de funcionamento

PARK CITY SUMARÉ

O Shopping ParkCity Sumaré terá ampliação do horário de atendimento aos clientes a partir deste sábado – dia 1º de maio – oferecendo mais duas horas de acolhimento e suporte às compras presenciais. Nessa nova fase de liberação das atividades comerciais, as lojas do empreendimento funcionarão das 10h às 20h de segunda-feira a sábado. Aos domingos e feriados, incluindo o dia 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho, o horário será das 14h às 20h para lojas/quiosques, a Praça de Alimentação, terá funcionamento das 11h às 20h.

O Savegnago Supermercados seguirá com o horário das 7h às 20h todos os dias, e, aos feriados, das 7h às 18h.

O Poupatempo/Detran seguirá de segunda a sexta-feira das 9h às 17h e sábado das 9h às 13h, somente com atendimento agendado.

A Academia Inova passa a funcionar das 6h às 20h de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h aos sábados e das 10h às 16h aos domingos e feriados.

TIVOLI

A partir deste final de semana, o Tivoli Shopping amplia seu horário de funcionamento e o expediente passa a ser das 10h às 20h. A mudança ocorre após liberação do Governo do Estado de São Paulo, que prorrogou a chamada ‘fase de transição’ para todo o estado por mais uma semana, mas permitiu que o comércio opere com horário estendido. A ocupação máxima segue limitada a 25%.

Neste sábado, feriado de 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho, as lojas e quiosques do empreendimento estarão abertos das 14h às 20h. Esse mesmo horário vale também para o domingo (02).

Para garantir a segurança do público, o Tivoli Shopping segue mantendo todos os protocolos de operações já estabelecidos, cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel.