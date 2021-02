Paredão do BBB tem Fiuk, Nego Di e Sarah

O terceiro paredão do BBB 21 foi definido no fim da noite deste domingo (14). Indicada pela líder Karol Conká, Sarah Andrade foi a primeira participante da edição integrar a nova berlinda, seguida por Nego Di, que entrou na disputa da semana após contragolpe, e Fiuk, com total de cinco votos dentro da casa.

Dessa vez, a prova ‘Bate e Volta’ não foi realizada pelo programa, que resolveu aderir a uma estratégia diferente para movimentar o jogo. Neste domingo, conforme explicado pelo apresentador Tiago Leifert, o participante indicado pelo líder poderia “convocar” outro colega de confinamento para competir pela preferência do público.

Assim, Sarah e Nego Di, do grupo ‘Pipoca’ e ‘Camarote’, respectivamente, foram os primeiros a entrarem para a votação da semana. Durante indicação, Conká justificou o voto na brasiliense. “Hoje eu indico a Sarah porque acredito que a forma como ela joga é um pouco prejudicial para as relações aqui na casa”, comentou.

Caio Afiune, vencedor da Prova do Anjo realizada na última sexta-feira (12), concedeu a imunidade a Rodolffo. Segundo ele, a decisão foi baseada na amizade construída no jogo. “Vou devolver o anjo para o meu irmaozão aqui, que ele me deu da outra vez, e não só por isso”, pontuou o fazendeiro.

Antes da formação do paredão, Leifert explicou para o público qual seria a dinâmica da semana. Apenas a cantora Karol Conká, por conta da liderança, e o cantor Rodolffo, por causa da imunidade, não puderam ser votados.