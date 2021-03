Paredão do BBB deve ser acirrado. Projota x Lumena

Lumena e Projota devem fazer a decisão mais emocionante do “BBB 21″ (TV Globo) até agora. A berlinda está dividindo opiniões entre o público na internet e a primeira parcial da enquete UOL reflete a dúvida ao mostrar uma votação apertada entre a sister e o rapper. Eles formam, junto com Arthur, o quinto paredão da atração.

Às 6h desta terça-feira, a enquete ainda apontava Lumena como a próxima eliminada, com 50,79% dos votos. A porcentagem de Projota aumentou para 47%. Arthur seguia na última posição, com 2,21% dos votos.

À 1h da madrugada desta terça-feira, a porcentagem para Lumena sair subiu para 50,92% dos votos. Projota caiu um pouco e foi a 46,87%. A porcentagem de Arthur é simbólica neste paredão e estava em 2,22%.

No início da noite de segunda-feira, a parcial continuava apontando Lumena como eliminada, desta vez com 51,09% dos votos. A porcentagem de Projota apresentou uma leve queda. O rapper recebia 46,65% dos votos e Arthur se manteve, com 2,26%. Ao meio-dia desta segunda-feira, Lumena reunia 50,47% dos votos, seguida de perto por Projota, com 47,24%. Até o momento, Arthur aparecia com coadjuvante da disputa, somando apenas 2,28% dos votos.