Parecia reciclagem, mas era tudo roubado

Dois homens que parecia trabalharem com produtos de reciclagem na verdade roubavam produtos de lojas de Santa Bárbara d’Oeste para depois ‘revender’. O caso foi denunciado por lojistas e apurado e solucionado por agentes da Guarda Municipal.

A equipe tática da Subinspetora Juliana e GMs Ferreira e Edmilson recebeu informações de que uma Ford Courier na cor prata seria o carro usado pelos ladrões. A informação do dia era que a Courier estava novamente ‘carregada’ com objetos supostamente furtados e cobertos por uma lona pela rua Monteiro Lobato, às margens da SP 306.

“Deslocamos até o local mencionado e deparamos com o veículo indicado com dois homens saindo da garagem, já descarregada. Foi realizada abordagem, nada ilícito foi encontrado de pronto. Porém foi possível visualizar um objeto coberto por uma lona. Indagado o condutor T.P.C., 43 anos, informou que trabalha com compra e venda de produtos recicláveis e admitiu que havia descarregado a carga. E que havia adquirido os objetos no final do bairro Furlan”, descreveu a equipe.

T. permitiu a entrada na casa, onde estavam um homem e uma mulher que trabalham esporadicamente para T. separando recicláveis. Na garagem da casa estavam: 11 peças de dormentes de ferrovia, apurado previamente pertencentes a União.

Feita uma varredura na parte garagem foram encontradas:

1martelo rompedor;

1 motor elétrico;

2 rompedores;

3 rolos de fios de extensão;

rolos de arame;

Vários metros fios de instalação;

26 peças de andaime;

3 suportes para banners;

1 cortador de grama;

2 pistolas pica pinos;

3 refletores;

1esmeril;

3 picaretas;

2 pás;

3 enxadas;

1 machado;

2 alavancas.

No interior da residência estavam as seguintes ferramentas:

1 sapo compactador;

2 teodolito de topografia;

4 lixadeiras;

1 perfuratriz;

Vários discos de corte;

1 compressor;

2 balanças de precisão.

Estes objetos foram reconhecidos como sendo proveniente de um roubo ocorrido no 14/06 em um condomínio no bairro Jd.das Orquídeas, nesta cidade. Ainda foi localizados 6 aparelhos celulares. T. Informou que comprou as ferramentas de um homem, morador da zona leste, pagando pelos bens R$ 10 mils através da rede social denominada “Feira do Rolo” a cerca de oito dias.

Diante das circunstâncias T. Recebeu voz de prisão e sendo feito uso de algemas de acordo com o D.F. 8858/16 para garantir sua integridade física bem como da equipe.

O passageiro foi identificado como A.G.H., 36, e em entrevista alegou que T. foi até a sua casa com a picape carregada e o contratou para ajudá-lo a descarregar a carga. T. e as demais partes identificadas foram apresentadas na delegacia do município.

Os fatos foram narrados a autoridade policial que após analisar as circunstâncias apresentadas ratificou a prisão em flagrante delito T. por receptação permanecendo a disposição da justiça. As demais testemunhas foram liberadas após prestarem seus depoimentos. As ferramentas foram entregues a responsável da construtora ForCasa. O veículo Ford Courier foi apreendido em auto próprio juntamente com o restante dos objetos sem procedência.