Parecia bala de coco, mas era droga embalada

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara D’Oeste terminou com grande apreensão de drogas na manhã desta segunda-feira. A equipe de Apoio Tático Subinspetora Juliana e GMs Reis e Edmilson contou com o auxílio da Vtr 30 inspetor Carlos e GM J. Carlos e Vtr 15 subinspetor Domingos e GM Corrêa. A apreensão aconteceu na área verde da rua Padre Antônio Corrêa por volta das 11h.

A equipe tática recebeu informações de populares de que na área verde localizada ao lado da rua Padre Antônio Corrêa no bairro Nova Conquista suspeitos entram com mochilas e ferramentas e que se sabe que escondem drogas. O local denunciado já foi alvo de apreensões de drogas em datas pretéritas.

As equipes foram juntamente com a viatura de canil e vtr 15 para uma averiguação.

Na incursão, a cadela de detecção Tandera indicou a localização de uma mochila escondida no meio da vegetação predominante na área. Na mochila foi encontrado “kits” maconha dividida em plástico transparente, pinos de cocaína e crack. Além de um rolo de papel alumínio e diversas embalagens plásticas transparentes.

A mochila foi apresentada no 2°dp onde os fatos foram narrados e a droga apreendida e totalizou a seguinte quantidade e peso:

* 1760 porções de maconha pesando 4kg 120 g;

*484 pinos de cocaína pesando 320g;

* 305 pedras de crack pesando 120g;

* Uma porção de maconha sem embalar pesando 550g.