Justiça e Redação apresenta parecer favorável à LDO

Após análise em reunião realizada nesta quarta-feira (1º), a Comissão Permanente de Justiça e Redação do Legislativo decidiu pela emissão de parecer favorável ao Projeto de Lei nº 121/2021, de autoria do Poder Executivo, relativo à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício financeiro de 2022. A comissão presidida pelo vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), conta com a participação dos vereadores Eliel Miranda (PSD) e Júlio César Santos, o Kifú (PL).

A LDO é parte integrante do planejamento orçamentário e constitui peça fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo exercício. Para 2022, a expectativa da Prefeitura é que a receita total seja superior a R$ 549 milhões, enquanto as despesas devem somar R$ 529 milhões. Para este exercício, conforme previsto na LDO apresentada no ano passado, a expectativa de arrecadação da Prefeitura era de R$ 502 milhões, enquanto as despesas totais estavam previstas em R$ 482 milhões.