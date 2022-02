Parceria garante apoio gratuito a empresas de Americana para exportações

Em uma parceria entre a Prefeitura de Americana e a InvestSP, empresas de Americana poderão se candidatar a vagas para a terceira turma do Exporta SP, que visa dar apoio na exportação de produtos e serviços para startups, micro, pequenas e médias, de qualquer setor.

A capacitação é online e conta, além de seções em grupo, com mentorias individuais, para debater as necessidades de cada negócio.

“Americana tem um grande potencial de desenvolvimento econômico e a exportação de itens produzidos aqui é um dos pilares para a retomada de uma economia local forte. Em 2021 tivemos resultados recordes nas exportações e não tenho dúvida nenhuma de que as empresas da cidade podem conquistar índices ainda melhores, especialmente com o apoio e a capacitação oferecida pelo Poder Público”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

Quem quiser concorrer a uma vaga na próxima turma deve se inscrever, até o dia 11 de fevereiro, pelo site www.investsp.org.br. O Exporta SP já capacitou 355 empresas que não exportavam ou que já vendiam para o exterior e precisavam melhorar seus modelos de negócio.

“No ano passado nós tivemos uma consultoria por meio do Peiex (Programa de Qualificação para Exportação) em parceria com a Apex-Brasil. Agora, com o InvestSP os empresários poderão aprofundar ainda mais o conhecimento no setor de exportação e estarão preparados para iniciar essa operação ou aperfeiçoá-la caso já a possuam. Americana já teve um recorde em exportações no ano passado e, no que depender do nosso trabalho, vai seguir crescendo”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Com o dólar em alta, cotado há vários meses acima dos R$ 5, as empresas brasileiras ficaram mais competitivas e têm buscado mercados lá fora, para aumentar o faturamento. Porém muitos negócios, principalmente os de menor porte, fracassam pela falta de conhecimento e de suporte. Os analistas da InvestSP identificaram gargalos que precisam ser eliminados para que essas empresas consigam exportar.

“É equivocada a visão de que exportar é algo só para empresa grande. O que acontece é que as pequenas muitas vezes pecam pelo desconhecimento sobre assuntos como câmbio, logística, adaptações do produto ou serviço e posicionamento internacional. O Exporta SP ajuda empresas com esse tipo de dificuldade e, historicamente, 20% começam a exportar já durante o programa”, explica o presidente da InvestSP, Gustavo Junqueira.

Como funciona o Exporta SP

A capacitação dura 4 meses e aborda os temas que mais desafiam os empresários no processo de internacionalização de seus produtos e serviços. Ao longo do treinamento, questões como inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, planos de negócios, marketing e vendas são abordadas por especialistas da Fundação Instituto de Administração (FIA).

Um dos diferenciais fica por conta das mentorias, os momentos de atendimento individual nos quais a equipe da FIA e a empresa discutem a elaboração do roadmap da exportação, repassam as principais questões e debatem o conteúdo dentro do contexto da empresa. São feitas 4 mentorias no decorrer do curso, que podem ser agendadas para o dia e o horário mais convenientes para o empreendedor.

Para participar do Exporta SP, o interessado, depois de se cadastrar no site da InvestSP, passa por um processo de seleção. A ideia é avaliar o estágio no qual a empresa se encontra para acessar o mercado externo. Se for selecionada, ela receberá o contato de um tutor que irá prepará-la para cumprir todas as etapas do treinamento.

O programa

Ao longo da capacitação, o empreendedor terá aulas e acesso à plataforma online de conteúdo chamada AVA (Ambiente Virtual de Aula), que utiliza o modelo Canvas, a ferramenta mais usada atualmente para planejamento de negócios. Também serão realizados workshops, que auxiliarão os participantes a construir uma rede de contatos de empresários que buscam a inserção no mercado internacional.

Para mais informações, visite o site da InvestSP e acesse a seção sobre o Exporta SP. Ou entre em contato com a equipe de promoção de exportações da Agência:

Serviço:

E-mail: [email protected]

Telefones: (011) 3100-0309 e (011) 3100-0395